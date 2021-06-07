Хамшик близок к переходу в «Трабзонспор»

Бывший игрок «Наполи» Марек Хамшик может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает журналист Николо Скира в Twitter. На данный момент футболист выступает в «Гетеборге».

По данным источника, в 33-летнем словаке заинтересован «Трабзонспор», который готов предложить футболисту двухлетний контракт. Сделка может быть закрыта в ближайшие дни.

Контракт футболиста со шведским клубом рассчитан до 30 августа. За команду Гамшик провел 6 матчей, забив 1 гол.