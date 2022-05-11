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Сегодня, 11:03

Хамес Родригес подтвердил, что хочет вернуться в европейский футбол

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Эр-Райян» Хамес Родригес подтвердил, что хочет вернуться в европейский футбол.

«Скоро откроется трансферный рынок, посмотрим. Пойду туда, куда позовут. Есть возможность вернуться в элиту. Посмотрим, кто хочет мою левую ногу», — приводит слова Родригеса журналист Пипе Сиерра в Twitter.

Ранее сообщалось, что Родригес может продолжить карьеру в «Интер Майами».

30-летний футболист выступает за «Эр-Райян» с сентября 2021 года, контракт рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне колумбийский полузащитник сыграл 14 матчей за «Эр-Райян» во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач.

Источник: https://twitter.com/PSierraR/status/1524165922298150915?s=20&t=7kyRsoueQ7Y7ENSDW0oUMg
Хамес Родригес
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