Хамес Родригес подтвердил, что хочет вернуться в европейский футбол

Полузащитник «Эр-Райян» Хамес Родригес подтвердил, что хочет вернуться в европейский футбол.

«Скоро откроется трансферный рынок, посмотрим. Пойду туда, куда позовут. Есть возможность вернуться в элиту. Посмотрим, кто хочет мою левую ногу», — приводит слова Родригеса журналист Пипе Сиерра в Twitter.

Ранее сообщалось, что Родригес может продолжить карьеру в «Интер Майами».

30-летний футболист выступает за «Эр-Райян» с сентября 2021 года, контракт рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне колумбийский полузащитник сыграл 14 матчей за «Эр-Райян» во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач.