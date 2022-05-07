Хамес Родригес может продолжить карьеру в «Интер Майами»

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет видеть в своей команде хавбека «Аль-Райяна» и сборной Колумбии Хамеса Родригеса, информирует The Sun.

По данным источника, представители клуба и футболиста уже вступили в переговоры и обсуждают условия возможного сотрудничества.

Контракт Родригеса с «Аль-Райяном» рассчитан до лета 2024 года. Стоимость игрока — 15 миллионов евро. В этом сезоне футболист провел 14 матчей за катарскую команду, забив 5 голов и сделав 7 результативных передач.