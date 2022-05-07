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Сегодня, 11:44

Хамес Родригес может продолжить карьеру в «Интер Майами»

Виктория Кравченко
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Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет видеть в своей команде хавбека «Аль-Райяна» и сборной Колумбии Хамеса Родригеса, информирует The Sun.

По данным источника, представители клуба и футболиста уже вступили в переговоры и обсуждают условия возможного сотрудничества.

Контракт Родригеса с «Аль-Райяном» рассчитан до лета 2024 года. Стоимость игрока — 15 миллионов евро. В этом сезоне футболист провел 14 матчей за катарскую команду, забив 5 голов и сделав 7 результативных передач.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Хамес Родригес
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