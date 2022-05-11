Станислав Черчесов выиграл Кубок Венгрии с «Ференцварошем»

«Ференцварош» обыграл «Пакс» в финале Кубка Венгрии — 3:0.

В составе команды Станислава Черчесова дублем отличился Франк Боли, еще один гол на счету Кристоффера Захариассена.

«Ференцварош» выиграл Кубок Венгрии в 24-й раз в истории.

Станислав Черчесов выиграл второй титул в качестве главного тренера «Ференцвароша»: 24 апреля клуб досрочно оформил победу в чемпионате Венгрии. Российский специалист возглавляет команду с декабря 2021 года.