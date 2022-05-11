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Станислав Черчесов выиграл Кубок Венгрии с «Ференцварошем»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
11 мая. «Ференцварош» — «Пакс».
Фото ФК «Ференцварош»

«Ференцварош» обыграл «Пакс» в финале Кубка Венгрии — 3:0.

В составе команды Станислава Черчесова дублем отличился Франк Боли, еще один гол на счету Кристоффера Захариассена.

«Ференцварош» выиграл Кубок Венгрии в 24-й раз в истории.

Станислав Черчесов выиграл второй титул в качестве главного тренера «Ференцвароша»: 24 апреля клуб досрочно оформил победу в чемпионате Венгрии. Российский специалист возглавляет команду с декабря 2021 года.

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
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