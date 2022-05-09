Сержиу Консейсау может покинуть пост главного тренера «Порту»

Сержиу Консейсау может покинуть пост главного тренера «Порту» после завершения сезона. Специалист проведет встречу с руководством клуба, на котором будет обсуждать его будущее, сообщает A Bola.

Контракт Консейсау с «Порту» рассчитан до лета 2024 года. Он может расторгнуть контракт, если заплатит компенсацию в размере 10 миллионов евро.

Под его руководством команда выиграла три чемпионских титула за пять лет.

Сам Консейсау хотел бы попробовать свои силы в одном из клубов ведущих европейских чемпионатов.