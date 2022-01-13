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Сегодня, 21:17

Хамес помог спасти футболиста, у которого случился сердечный приступ во время матча

Виктория Кравченко

«Аль-Райян» в домашнем матче 13-го тура высшей лиги Катара обыграл «Аль-Вакру» (3:0).

По данным beIN Sports, в конце первого тайма у защитника гостей Усмана Кулибали случился сердечный приступ. Благодаря действиям полузащитника хозяев Хамеса Родригеса футболист остался жив. Игрок правильно расположил голову лежащего на газоне малийца, обеспечив ему возможность нормально дышать.

Сейчас Кулибали восстанавливается после приступа. Его жизни ничто не угрожает.

Хамес Родригес известен по выступлениям за «Реал» и «Эвертон».

Источник: https://twitter.com/beINSPORTSUSA/status/1481327960720351234
Хамес Родригес
Футбол
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