Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:40

Нападающий сборной Казахстана Федин может перейти в солигорский «Шахтер»

Роман Шишов
Корреспондент

Одним вариантов продолжения карьеры нападающего «Актобе» Максима Федина является солигорский «Шахтер», информирует Meta-ratings.kz. 25-летний футболист не оставляет попыток найти себе команду в соседних странах.

Год назад он был близок к подписанию контракта с екатеринбургским «Уралом», а сейчас может стать игроком чемпиона Белоруссии.

Решение по казахстанскому игроку в «Шахтере» должны принять в ближайшие дни. Помимо солигорского «Шахтера» у него есть несколько предложений от клубов КПЛ.

Футболиста сборной Казахстана желают заполучить «Аксу», карагандинский «Шахтер» и «Туран».

Источник: https://meta-ratings.kz/news/kazakhstanskiy-futbolist-zainteresoval-chempiona-belarusi-1169575/
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что делать, если не растут мышцы рук?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хамес помог спасти футболиста, у которого случился сердечный приступ во время матча
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости