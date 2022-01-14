Нападающий сборной Казахстана Федин может перейти в солигорский «Шахтер»

Одним вариантов продолжения карьеры нападающего «Актобе» Максима Федина является солигорский «Шахтер», информирует Meta-ratings.kz. 25-летний футболист не оставляет попыток найти себе команду в соседних странах.

Год назад он был близок к подписанию контракта с екатеринбургским «Уралом», а сейчас может стать игроком чемпиона Белоруссии.

Решение по казахстанскому игроку в «Шахтере» должны принять в ближайшие дни. Помимо солигорского «Шахтера» у него есть несколько предложений от клубов КПЛ.

Футболиста сборной Казахстана желают заполучить «Аксу», карагандинский «Шахтер» и «Туран».