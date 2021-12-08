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Гальярдо отказался возглавить сборную Уругвая

18:55
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Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо отказался возглавить сборную Уругвая. Он продлит контракт с аргентинской командой, сообщает Ole.

Гальярдо возглавляет «Ривер Плейт» с 2014 года. Под его руководством команда стала чемпионом Аргентины, трехкратным обладателем Кубка страны, а также двукратным победителем Кубка Либертадорес.

В ноябре Оскар Табарес, возглавляющий сборную Уругвая последние 15 лет, покинул свой пост. Под руководством специалиста уругвайцы стали четвертыми на чемпионате мира 2010 года, выиграли Кубок Америки в 2011 году и дошли до четвертьфинала ЧМ-2018.

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Иван Шитик все материалы автора

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