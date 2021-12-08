Хави Грасия назвал сроки своего контракта с «Аль-Саддом»

Испанский тренер Хави Грасиа, возглавивший «Аль-Садд» 8 декабря, рассказал подробности своего сотрудничества с катарским клубом.

Специалист сообщил, что срок его контракта рассчитан на год.

«Знаю, что здесь сделал Хави как игрок и тренер. Мы постараемся сохранить атакующий настрой и быть агрессивными на половине поля соперника.

Легко было решиться приехать сюда. Я с самого начала чувствовал интерес клуба. Это подходящее место и подходящее время, чтобы хорошо поработать. Я уверен, что это будет хороший опыт, и мы постараемся сделать все возможно», — цитирует Грасию пресс-служба клуба.

Последним клубом Грасии была «Валенсия», откуда его уволили в мае 2021 года из-за неудовлетворительных результатов.

В «Аль-Садде» он займет место Хави, который покинул клуб ради того, чтобы возглавить «Барселону».