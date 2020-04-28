Футбольный сезон в Аргентине завершен: команды не будут вылетать из чемпионата два сезона

Ассоциация футбола Аргентины (АФА) объявила о досрочном завершении национальных турниров в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Сроки старта чемпионата Аргентины также были смещены. При этом АФА отменила вылет команд из высшей лиги в низшую на два следующих сезона.

Ранее президент АФА Клаудо Тапиа выступил с соответствующим заявлением и допустил возобновление футбола в Аргентине зимой.

По последним данным Worldometers на 28 апреля, всего в Аргентине выявлено 4 003 случая заражения коронавирусом. Умерших — 197 человек, выздоровело — 1 140.