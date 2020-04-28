Футбольный сезон в Аргентине завершен: команды не будут вылетать из чемпионата два сезона
Ассоциация футбола Аргентины (АФА) объявила о досрочном завершении национальных турниров в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Сроки старта чемпионата Аргентины также были смещены. При этом АФА отменила вылет команд из высшей лиги в низшую на два следующих сезона.
Ранее президент АФА Клаудо Тапиа выступил с соответствующим заявлением и допустил возобновление футбола в Аргентине зимой.
По последним данным Worldometers на 28 апреля, всего в Аргентине выявлено 4 003 случая заражения коронавирусом. Умерших — 197 человек, выздоровело — 1 140.
#Institucional Resoluciones de la Asociaci?n del F?tbol Argentino sobre sus campeonatos oficiales.— AFA (@afa) April 28, 2020
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