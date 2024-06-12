Агент Кади: «Мы ждем решения «Краснодара», предложение есть»

Хелсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, поделился мнением о будущем своего клиента в клубе.

«Карабах» действительно отправил предложение «Краснодару» по Кади, но больше я ничего не могу сказать. Ждем решения «Краснодара», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Карабах» направил «Краснодару» официальное предложение по Кади.

В сезоне-2023/24 28-летний Боржес провел 33 матча за «быков» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.