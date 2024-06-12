Лучший бомбардир Кубка Африки и лучший бомбардир в истории сборной Экваториальной Гвинеи не имел права играть за нее

Международная федерация футбола (ФИФА) постановила, что защитник Эмилио Нсуэ не имел права выступать за сборную Экваториальной Гвинеи за всю свою 11-летнюю международную карьеру.

Футболист получил гражданство африканской страны в марте 2013 года, а до этого уже успел провести 26 официальных матчей за сборную Испании разных возрастных групп, в том числе принял участие в чемпионате Европы среди юношей до 21 года. В декабре 2023-го ФИФА не одобрила смену спортивного гражданства Нсуэ, однако защитник продолжил выступать за национальную команду Экваториальной Гвинеи.

Дисциплинарный комитет ФИФА пояснил, что по этой причине засчитал Экваториальной Гвинее технические поражения в матчах против Намибии (1:0) и Либерии (1:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Самого футболиста ФИФА решила отстранить от участия в играх национальной команды на шесть месяцев.

Всего 34-летний Нсуэ провел 42 матча за сборную Экваториальной Гвинеи, отметившись 23 голами. В Кубке африканских наций-2023 он забил пять мячей и стал лучшим бомбардиром турнира.