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Футболисты "Ворсклы" поддержали скандальную акцию кутаисского "Торпедо"

24 июня. Футболисты "Ворсклы" поддержали футболистов кутаисского "Торпедо".
24 июня. Футболисты "Ворсклы" поддержали футболистов кутаисского "Торпедо".
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Игроки "Ворсклы" поддержали футболистов кутаисского "Торпедо", которые выступили с антироссийскими лозунгами перед матчем 19-го тура чемпионата Грузии с "Сиони"​ (7:0), сообщает Фейсбук On Football.

 
Грузинские футболисты в майках с антироссийскими лозунгами.Футболисты грузинских клубов вышли на матчи с антироссийскими лозунгами. Подробности

Футболисты украинского клуба сделали фото с баннером, где написано: "20 процентов моей страны оккупировано Россией".

Напомним, антироссийские демонстрации в Грузии были спровоцированы выступлением депутатов из России в грузинском парламенте в рамках Межпарламентской ассамблеи православия.

Футболисты грузинских клубов вышли на матчи с антироссийскими лозунгами. Подробности // "Наша страна оккупирована Россией". Фото скандальной формы кутаисского "Торпедо" // СМИ: грузинские футболисты вышли на матчи с антироссийскими лозунгами

 

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