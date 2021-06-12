Ломбертс назначен ассистентом главного тренера в «Генте»

Экс-защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс в интервью «СЭ» признался, что начал тренерскую карьеру. В следующем сезоне он будет работать помощником главного тренера «Гента» Хейна Ванхазебрука.

— Вы окончили тренерские курсы? — вопрос Ломбертсу.

— Все еще нет. Не могу закончить их, потому что мне нужно пройти практические занятия с детьми или юношами, но из-за ковида этого в Бельгии сделать нельзя. Но я уже получил работу — в следующем сезоне буду ассистентом главного тренера в «Генте». Уже на следующей неделе команда соберется после отпуска, и я начну работать. Рад этому вызову — надеюсь, и сам научусь, и передам свой опыт футболистам.

— А в «Зенит» вас не звали?

— Я спрашивал Сергея Семака, могу ли приехать на пару недель на стажировку, но из-за коронавируса это было невозможно. А теперь я уже в «Генте». Надеюсь, через сезон сыграем с «Зенитом» в Лиге чемпионов!

(Гоша Чернов)

Полностью интервью Ломбертса можно прочитать здесь