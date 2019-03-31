Форвард "Арарата" Зване: "Письмо игроков с опровержением слов об избиении? Это фальшивка, их напугали"

Нападающий ереванского "Арарата" Мпумелело Дадибой Зване назвал фальшивкой письмо одноклубников в Федерацию футбола Армении (ФФА), информирует armfootball.com. По его словам, многих игроков запугали, что с ними расторгнут контракт, если они не поддержут позицию клуба.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Арарата" Абраам Хашманян после одного из матчей обозвал южноафриканца Зване "глупым, бесполезным, черным иностранцем", дал пощечину и ударил футболиста. Спортсмен обратился с показаниями в ФФА. Позже "Арарат" выступил с опровержением слов нападающего.

– То, что футболисты подписали, является ничем иным, как фальшивкой. Футболисты подписали, потому что их напугали. Некоторые из них сказали мне, что, если они не подпишут, с ними либо будет расторгнут контракт, либо их отправят во вторую команду. Они не хотели, чтобы я называл конкретные имена, но говорили, что беспокоятся о своей работе.

Речь идет не только об иностранцах, но некоторые армянские футболисты обратились ко мне как к другу, чтобы я не указывал их имена, и сказали, что эта бумага даже не была напечатана и носит формальный характер. Это все фальшивка.

Были ли игроки, которые отказались подписывать? Да, многие. Но некоторые испугались, что если они не подпишут, то потеряют работу или будут отправлены во вторую команду, – приводит слова Зване сайт armfootball.com.

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