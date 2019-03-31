Нападающий "Арарата" Зване: "Главный тренер пришел в комнату, избил меня и обозвал "бесполезным черным"

Форварда "Арарата" Мпумелело Дадибой Зване признался, что его избивал главный тренер команды Абраам Хашманян, информирует armfootball.com. Южноафриканец обратился с показаниями в Федерацию футбола Армении.

– Как вы оказались в "Арарате" и какие у вас остались впечатления от команды и тренера?

– Я перешел в "Арарат" с помощью моего агента Айка, тренеру понравился мой стиль игры и сказал, что я должен много работать.

– Что произошло после возобновления сезона? Почему ты немного играл?

– Мы отправились в Сочи и на Кипр, но Абраам Хашманян никогда не давал мне возможности сыграть. Если выпускал меня на поле в товарищеском матче, то на другую позицию и через 5 минут заменял.

– Что случилось с тренером Абраамом Хашманяном?

– 2 марта "Арарат" проиграл. Я не сыграл, но после поединка он подошел ко мне и сказал, что я улыбался и дал мне пощечину. Я был очень возмущен, и один из моих товарищей по команде видел это и тоже очень возмутился. Я ничего не сказал, потому что думал, что меня выгонят из команды. Если бы я сказал что-то, все бы это знали. Следующий инцидент произошел 25 марта после товарищеского матча. В этой игре я получил немного игрового времени. 10 минут сыграл в позиции левого защитника, хотя я – левый нападающий. Он каждый раз ставил меня на другую позицию, даже когда я с трудом приспосабливался к ней во время тренировки. После игры Абраам пришел ко мне в комнату и позвал меня, мало того, что кричал "глупый, бесполезный, черный иностранец", так еще и затем дал пощечину и ударил меня. Я начал толкать его, некоторые футболисты увидели происходящее и остановили тренера. Мне было больно, и я был шокирован, что тренер может ударить игрока. Хуже всего то, что он пришел в мою комнату и избил меня, потому что я всегда молчал.

– Что ты делал после этого?

– Поскольку все были там, я замолчал, мои товарищи по команде не позволили тренеру продолжить, я не стал драться, попросил отвезти меня в больницу. Мне было больно, но мне не разрешили. Врач клуба прописал таблетки обезболивающие, у меня болели шея, левый глаз и челюсть. Я обратился в федерацию, мне позвонили, я дал показания, рассказал, что случилось. Они сказали, что расследуют инцидент. Сейчас жду. Если федерация не поможет, я сразу отправлю свое дело в ФИФА, – приводит слова Зване сайт armfootball.com.

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