"Арарат" опровергает слова игрока об избиении главным тренером Хашманяном

"Арарат" отправил письмо в Федерацию футбола Армении (ФФА) с опровержением слов нападающего клуба Мпумелело Деддибоя Зване, что главный тренер команды Абраам Хашманян избил его и высказал расистские оскорбления, сообщает официальная группа "Вконтакте" армянского коллектива.

Зване признался, что Хашманян не давал ему возможности играть – ставил игрока на другие позиции и оскорблял. После одной товарищеской встречи главный тренер обозвал его "глупым, бесполезным, черным иностранцем", дал пощечину и ударил футболиста.

– Создалась нездоровая ситуация, но сегодня несколько футболистов команды, тренер и представители клуба отправили письмо в ФФА с опровержением слов игрока команды Дадибоя Зване. Под письмом подписались тренеры: Абраам Хашманян, Ара Нигоян, Армен Тоноян, Армен Киракосян, Ашот Григорян, Тигран Есаян и несколько работников клуба. А также игроки Рафаэль Сафарян, Завен Бадоян, Гор Погосян, Размик Акопян, Саркис Шагинян, Артем Симонян, Матвей Гуйганов, Кевин Нтика, Хосин Лагун и Абубакар Гассама, – написано в заявлении "Арарата".

Нападающий "Арарата" Зване: "Главный тренер пришел в комнату, избил меня и обозвал "бесполезным черным"