Абраам Хашманян – об обвинении в избиении игрока: "Вранье. Он ленивый футболист и лжец"

Главный тренер ереванского "Арарата" Абраам Хашманян назвал абсурдным и лживым обвинение в избиении нападающего команды Мпумелело Деддибоя Зване, информирует armfootball.com. 51-летний армянский специалист считает футболиста ленивым, а также признался, что никогда не поднимал на него руку.

Ранее сообщалось, что Хашманян оскорблял южноафриканского форварда. После одной товарищеской встречи главный тренер обозвал его "глупым, бесполезным, черным иностранцем", дал пощечину и ударил футболиста.

– Что вы можете сказать по поводу того, в чем вас обвиняют?

– Это вранье. Такого не было, и не может быть. Он ленивый футболист и к тому же лжец. Он еще и вор, он украл футбольную форму из клуба.

– У вас был с ним конфликт?

– Я только крикнул на него, что он вор, и чтобы он вернул одежду. Он и его друзья знают, что в клубе их не будет. Они ошиблись, здесь не получится лениться, и за это получать питание и зарплату.

– Зване вас обвиняет в том числе и в расизме.

– Это абсурд. У меня было 100 легионеров, и со всеми было нормальное отношение. Есть игроки которые до сих пор звонят и благодарят меня. Я никогда не делил футболистов на местных и иностранцев.

– Вы отрицаете то, что ударили его, но он написал заявление в ФФА

– Он из себя ничего не представляет, чтобы поднимать руку на него. Слава Богу, у меня "нормальный" язык, чтобы поставить на место таких, как он. Для того, чтобы написать обвинения, нужны факты, без них, любой человек может обвинять другого в чем либо.

– Он заявил, что есть свидетели того, что во время разборки они вас разнимали.

– Если он может пару своих друзей привести как свидетелей, то я могу 35 футболистов "Арарата" привести, и они скажут, что ничего не было. Его никто не бил, а на счет того, что я повышал на него голос, то это мои права как тренера. Я даже скажу больше, на базе в Дзорахбюре, я попросил моих коллег быть с легионерами по аккуратней, т.к. у них период адаптации.

– По какой причине, вы перевели его во вторую команду?

– Он очень ленивый футболист. Он даже не уровень первой лиги. В нашем клубе как он есть футболисты, я даже не знаю как их зовут.

– Что будет дальше?

– Мы обратимся в полицию, что он вор и украл вещи, у него есть собственная форма, но он украл чужую. У его друзей контракт заканчивается через месяц. Он и его друзья создали некую коалицию против меня, т. к. знают, что мы не продлим с ними контракт. Хоть у них и осталось по контракту еще месяц, мы постараемся как можно быстрее расторгнуть с ними соглашение, – приводит слова Хашманяна Айк Оганесян на сайте armfootball.com.

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