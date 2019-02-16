"Фенербахче" между матчами с "Зенитом" сыграл вничью с "Коньяспором"

"Фенербахче" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Турции сыграл вничью с "Коньяспором" (1:1). В составе хозяев отличился полузащитник Жаилсон, российский защитник Роман Нойштедтер. Гости почти час играли в меньшинстве после удаления экс-нападающего "Крыльев Советов" Адиса Яховича.
"Фенербахче" (24 очка) покинул зону вылета и занимает 15-е место в турнирной таблице. В четверг, 21 февраля, турецкой команде предстоит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита", в первой игре "Фенербахче" победил со счетом 1:0.
Чемпионат Турции
Суперлига
22-й тур
"Фенербахче" – "Коньяспор" – 1:1 (1:1)
Голы: Фофана, 36 (0:1). Жаилсон, 45+1 (1:1).
Удаление: Яхович (К), 33.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/turkey/super/2018-2019/
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