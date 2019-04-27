"Фенербахче" сыграл вничью с "Трабзонспором" в 30-м туре чемпионата Турции - 1:1. В составе стамбульцев 90 минут отыграл бывший защитник "Зенита" Мартин Шкртел, а на замену появился экс-капитан московского "Динамо" Матье Вальбуэна. Он спас команду от поражения, забив на седьмой добавленной минуте.

Российский защитник "Фенера" Роман Нойштедтер снова остался в запасе - он не выходил на поле с февраля и летом, вероятно, покинет команду.

"Трабзонспор" идет на четвертом месте в таблице чемпионата, "Фенербахче" - 14-й, в 5 очках от зоны вылета.

В другой встрече "Ризеспор" и "Сивасспор" обошлись без забитых голов. За гостей полную игру провел бывший хавбек "Локомотива" Дельвин Ндинга.

Еще один экс-полузащитник "Локо" Шарлес провел 90 минут в составе "Антальяспора" в матче с "Эрзурумом" (1:1).

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30-й тур

"Антальяспор" - "Эрзурум"- 1:1 (1:0)

Голы: Эрдинч, 12 (10). Суну, 54 - с пенальти (1:1).

"Ризеспор" - "Сивасспор" - 0:0

"Фенербахче" - "Трабзонспор" - 1:1 (0:1)

Голы: Языджы, 16 (0:1). Вальбуэна, 90+7 (1:1).

Удаление: Чифтпынар (Ф), 71.