Фанаты «Леха» вывесили баннер с изображением Пабло Эскобара

В матче чемпионата Польши встретились два лидера — «Лех» и «Легия». «Лех» одержал победу на своем поле со счетом 2:1.

Отличились и местные фанаты. Они растянули на трибуне огромный баннер. Главным действующим лицом их творения стал легендарный колумбийский наркобарон Пабло Эскобар.

Они переиграла его знаменитую фразу «plata o plomo» («серебро или свинец») на «pelota o plomo» («мяч или свинец»).