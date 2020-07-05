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Фанаты «Леха» вывесили баннер с изображением Пабло Эскобара

5 июля 2020, 16:57
«Лех» победил «Легию». Фото twitter.com/AkademiaLP.
«Лех» победил «Легию». Фото twitter.com/AkademiaLP.
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В матче чемпионата Польши встретились два лидера — «Лех» и «Легия». «Лех» одержал победу на своем поле со счетом 2:1.

Отличились и местные фанаты. Они растянули на трибуне огромный баннер. Главным действующим лицом их творения стал легендарный колумбийский наркобарон Пабло Эскобар.

Они переиграла его знаменитую фразу «plata o plomo» («серебро или свинец») на «pelota o plomo» («мяч или свинец»).

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