«Спортинг» не сумел обыграть «Фамаликан»
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«Фамаликан» и «Спортинг» сыграли вничью (1:1) в матче четвертого тура чемпионата Португалии.
Хозяева открыли счет благодаря автоголу Нуну Мендеша на 68-й минуте. Жоау Палинья на 82-й минуте сравнял результат.
«Спортинг» набрал 10 очков и занимает второе место. В прошлом сезоне команда стала чемпионом.
Чемпионат Португалии
4-й тур
«Фамаликан» — «Спортинг» — 1:1 (0:0)
Голы: Нуну Мендеш, 68, в свои ворота — Палинья, 82
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