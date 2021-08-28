«Порту» одержал победу в матче с «Арокой»
«Порту» победил «Ароку» (3:0) в матче четвертого тура чемпионата Португалии.
Голы забивали Матеус Урибе, Мехди Тареми и Иван Маркано. «Порту» набрал десять очков и занимает первое место. «Арока» на 14-й позиции, у нее три очка.
Чемпионат Португалии
4-й тур
«Порту» — «Арока» — 3:0 (2:0)
Голы: Урибе, 24, Тареми, 34, Маркано, 63
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю