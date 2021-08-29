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«Бешикташ» в меньшинстве обыграл «Карагюмрюк» в чемпионате Турции

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«Бешикташ» победил «Карагюмрюк» (1:0) в матче третьего тура чемпионата Турции.

Единственный мяч на 30-й минуте забил Алекс Тейшейра. «Бешикташ» играл в меньшинстве с 48-й минуты после удаления Салиха Учана.

Чемпионат Турции. Суперлига

3-й тур

«Бешикташ» — «Карагюмрюк» — 1:0 (1:0)

Гол: Алекс Тейшейра, 30

Удаление: Учан («Бешикташ»), 48

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Евгений Петров все материалы автора

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