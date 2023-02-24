Энцо Фернандес: «Месси — легенда для Аргентины, но очень скромный человек»

Полузащитник сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес высказался о своем партнере по национальной команде, нападающем Лионеле Месси.

«Я всегда говорил, что Лео Месси был игроком, на которого я равнялся. Лео — отличный человек, который подарил мне любовь и поддержку в команде. Месси — прекрасный человек, очень скромный и трудолюбивый. Он заслужил все, чего добился в футболе. Он легенда в Арегнтине. Кумир для всех аргентинцев, для наших детей. Лео всегда относился ко мне с любовью и уважением. Он отличный товарищ во всех смыслах. Я невероятно благодарен за возможность играть рядом с ним», — приводит слова Фернандеса пресс-служба «Челси».

На мировом первенстве в Катаре Месси сыграл 7 матчей за сборную Аргентины, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи, вместе с командой он выиграл ЧМ-2022, переиграв в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец признан лучшим игроком турнира.

В текущем сезоне он провел 27 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 14 результативных передач.