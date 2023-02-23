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Сегодня, 22:22

Эмилиано Мартинес: «Думаю, Месси имеет все для того, чтобы играть дальше в сборной»

Виталий Косик
Корреспондент
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Сборная Аргентины празднует победу на ЧМ-2022.
Фото Global Look Press

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес надеется, что форвард национальной команды Лионель Месси еще сыграет на Чемпионате мира-2026.

«После финала я сказал ему: «Надеюсь, это не последний твой чемпионат мира». Столько лет ушло на то, чтобы завоевать трофей с национальной командой, а теперь мы выиграли три финала подряд, почему бы не попробовать выиграть еще? Как только дверь перед тобой открывается, надо идти по туннелю вперед. Думаю, Месси имеет все для того, чтобы играть дальше в сборной», — приводит слова Мартинеса ESPN.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на мировом первенстве в Катаре сыграл 7 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи, вместе с командой он выиграл ЧМ-2022, переиграв в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец признан лучшим игроком турнира.

Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Эмилиано Мартинес
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