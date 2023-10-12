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Сегодня, 12:57

Экс-тренер «ПСЖ» Гальтье возглавил клуб из Катара

Ана Горшкова
Корреспондент
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Французский тренер Кристоф Гальтье возглавил катарский клуб «Аль-Духаиль».

Он сменил на посту главного тренера команды аргентинца Эрнана Креспо. Срок контракт не сообщается. Однако по информации инсайдера Николо Скиры, с 57-летним французом подписано соглашение до 2025 года с опцией продления еще на год.

За «Аль-Духаиль» выступает экс-футболист сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.

Предыдущим местом работы Гальтье был «ПСЖ», который он возглавлял в сезоне-2022/23. С клубом он выиграл чемпионат Франции и Суперкубок страны.

Также он руководит «Сент-Этьеном», с которым выиграл Кубка французской лиги-2012/13, и «Лиллем», который привел к чемпионству в сезоне-2020/21.

Источник: https://www.duhailsc.qa/news/31024/
Футбол
Кристоф Гальтье
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