Куртуа огорчен ранним завершением карьеры Эдена Азара

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа отреагировал на заявление экс-одноклубника Эдена Азара, который ранее объявил о завершении карьеры.

«Он решил, что пришло время попрощаться с футболом, и мы посмотрим, как у него теперь пойдут дела. Грусто видеть, как прошли последние годы его карьеры. Порой это часть футбола. Небольшие травмы — это всегда обидно для всех игроков. Мне бы хотелось, чтобы в «Реале» он играл так же, как в «Челси», но иногда все идет не так, как планировалось. Это часть футбола», — приводит слова Куртуа RTBF.

10 октября 32-летний Азар в своих соцсетях объявил о завершении карьеры. Он заявил, что необходимо уметь остановиться в нужный момент.

Азар выступал за «Лилль», «Челси» и «Реал». В составе сборной Бельгии он становился бронзовым призером ЧМ-2018. У игрока 33 гола и 36 результативных передач в 126 играх за национальную команду.