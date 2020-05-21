Экс-спартаковец не хочет играть в Батуми. Где продолжит карьеру Ананидзе?

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе сегодня отказался заключать контракт с батумским «Динамо»: стороны прервали переговоры. Как стало известно «СЭ», есть вероятность, что завтра 27-летний хавбек станет игроком другого «Динамо» — тбилисского.

Ананидзе выступал за «Спартак» с 2009 по 2019 год. Кроме того, в ходе карьеры он также играл за «Ростов» и «Крылья Советов». 22 января 2020-го он прилетел в Ларнаку, где фактически базируется «Анортосис», и вскоре заключил контракт с кипрским клубом до конца сезона. Грузинский футболист успел провести за команду Темури Кецбаи девять матчей (шесть из них в чемпионате). В марте он получил травму, неудачно столкнувшись на тренировке с партнером.

Чемпионат Кипра не будет доигран из-за пандемии коронавируса, а вот матчи грузинской лиги планируют возобновить. Ананидзе уже выступал в сезоне-2019/20 за две команды — «Спартак» и «Анортосис». Но это не помешает ему сыграть в этом году за третью, так как чемпионат Грузии проводится по иной схеме — «весна-осень». (Александр Бобров)