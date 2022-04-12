Ковач: «Успехи Черчесова в Венгрии показывают, что он выдающийся тренер»

Бывший футболист московского «Спартака» Радослав Ковач высказался о вручении главному тренеру «Ференцвароша» Станиславу Черчесову награды как лучшему тренеру марта в чемпионате Венгрии.

«Успехи Черчесова в Венгрии показывают, что он выдающийся тренер. Очень рад, что у него все в порядке, а команда лидирует в чемпионате. В России сейчас не так много сильных специалистов. Многие клубы хотели бы видеть Черчесова у себя. Тот же «Спартак», например. Думаю, он сможет привести клуб к чемпионству, если вернется туда летом», — приводит слова Ковача Sport24.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабря 2021 года. За шесть туров до конца чемпионата Венгрии команда 58-летнего российского специалиста лидирует, опережая вторую на девять очков и третью — на одиннадцать.