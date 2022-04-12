Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 00:06

Ковач: «Успехи Черчесова в Венгрии показывают, что он выдающийся тренер»

Ковач назвал Черчесова выдающимся тренером
Галина Глазко
Читать «СЭ» в

Бывший футболист московского «Спартака» Радослав Ковач высказался о вручении главному тренеру «Ференцвароша» Станиславу Черчесову награды как лучшему тренеру марта в чемпионате Венгрии.

«Успехи Черчесова в Венгрии показывают, что он выдающийся тренер. Очень рад, что у него все в порядке, а команда лидирует в чемпионате. В России сейчас не так много сильных специалистов. Многие клубы хотели бы видеть Черчесова у себя. Тот же «Спартак», например. Думаю, он сможет привести клуб к чемпионству, если вернется туда летом», — приводит слова Ковача Sport24.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабря 2021 года. За шесть туров до конца чемпионата Венгрии команда 58-летнего российского специалиста лидирует, опережая вторую на девять очков и третью — на одиннадцать.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-11-kovach-mnogiye-kluby-khoteliby-videt-cherchesova-u-sebya-totzhe-spartak-on-smozhet-privesti-klub-k-chempionstvu?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Она уволена из сборной». Россиянка Шаботова навсегда лишена возможности выступать за Украину
Теперь из Криштиану выжмут все! Роналду ударил ребенка-аутиста, и это ему может стоить очень дорого
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ловчев считает, что Черчесов хотел работать в России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости