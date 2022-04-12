В Сети появилось видео, как бразильский тренер ударил женщину-арбитра во время матча

Бразильский тренер был уволен после того, как ударил женщину-арбитра во время матча

Во время матча между командами «Нова Венеция» и «Деспортиво Ферровиария» в рамках чемпионата штата Эспириту-Санту (Бразилия) тренер одного из клубов ударил арбитра.

Инцидент произошел сразу по окончании первого тайма, когда запасные игроки и тренерский штаб «Деспортиво» выбежали на поле, так как были недовольны решением арбитра. Последний не стал назначать пенальти за столкновение в штрафной «Венеции» в концовке первой половины.

В итоге после словесной перепалки главный тренер команды Рафаэль Сориано получил желтую карточку и в ответ боднул головой в нос девушку, работавшую лайнсменом в этом матче.

Клуб после игры объявил об увольнении Сориано. Кроме того, тренер отстранен на 30 дней для проведения дополнительного расследования.