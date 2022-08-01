Дюрица считает, что Оздоев сделал хороший выбор, перейдя в «Фатих Карагюмрюк»

Бывший игрок «Локомотива» Ян Дюрица считает, что полузащитник Магомед Оздоев сделал хороший выбор, перейдя в «Фатих Карагюмрюк».

«Оздоеву 29 лет, почему нет? Молодец, что хочет попробовать другой чемпионат. В Турции фанаты другие, я желаю ему только удачи, думаю, что у него все получится. Молодец, что уехал, конечно, из «Зенита» тяжело уезжать, потому что там всегда думаешь о чемпионстве, о Лиге чемпионов. Хороший выбор, но, конечно, время покажет, но молодец, что решил попробовать себя в другом чемпионате», — приводит Дюрица ТАСС.

Оздоев стал игроком «Фатих Карагюмрюк» 28 июля. Срок контракта 29-летнего футболиста с клубом не уточняется.

Главным тренером турецкой команды является Андреа Пирло. За клуб выступают бывшие игроки ЦСКА Ахмед Муса и Джанер Эркин.