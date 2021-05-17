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Дубль Игуаина принес «Интеру Майами» победу над «Цинциннати»

01:25
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«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Цинциннати» со счетом 3:2.

В составе гостей дубль оформил Гонсало Игуаин, еще один гол на счету Брека Ши. Хозяева ответили точными ударами Альваро Барреаля и Ника Хагглунда.

После этого матча «Интер Майами» с 8 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Цинциннати» с одним очком — на последней, 14-й строчке на Востоке.

МЛС

Регулярный чемпионат

«Цинциннати» — «Интер Майами» — 2:3 (0:2)

16 мая. Стадион «Нипперт» (Цинциннати).

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