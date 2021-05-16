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15 игроков «Ривер Плейт» заразились коронавирусом перед матчем с «Бока Хуниорс»

12:01
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15 игроков «Ривер Плейт» перед матчем 1/4 Кубка Аргентины с «Бока Хуниорс» заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба команды.

Вчера, 15 мая, футболисты клуба сдали тесты на Covid-19, по итогам которых было выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Все они отправлены на карантин. Среди зараженных футболистов оказались Франко Армани, Энрике Болонья, Херман Люкс, Франко Петроли, Пауло Диас, Роберт Рохас, Агустин Палавесино, де ла Крус, Сукулини и Томас Кастро Понсе, Борре, Сантьяго Симон, Бенхамин Роллхейзер, Матиас Суарес и Федерико Джиротти.

Матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» состоится сегодня, 16 мая. Начало игры — 23.30 мск.

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