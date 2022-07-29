Дом Домагоя Виды в Хорватии ограбили. Преступники вынесли ценностей на 600 тысяч евро

Дом Домагоя Виды в Хорватии ограбили и вынесли ценностей на 600 тысяч евро

Дом футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды ограбили, сообщает gol.dnevnik.hr.

По данным источника, злоумышленники пробрались в его дом в Хорватии со стороны лесного массива и вынесли ценности на сумму порядка 600 тысяч евро.

Полиция Загреба уже проводит расследование. Они считают, что это было спланированное ограбление, так как сигнализация и камеры видеонаблюдения были отключены.

Защитник, контракт которого с «Бешикташем» истек, должен был отправиться в Грецию для заключения соглашения с АЕКом, однако из-за произошедшего трансфер пришлось отложить.

Вида выступал за турецкий клуб с 2018 года, ранее защищал цвета киевского и загребского «Динамо», немецкого «Байера», хорватского «Осиека». В составе сборной Хорватии он стал серебряным призером чемпионата мира-2018.