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Дом Домагоя Виды в Хорватии ограбили. Преступники вынесли ценностей на 600 тысяч евро

Дом Домагоя Виды в Хорватии ограбили и вынесли ценностей на 600 тысяч евро
Анна Горшкова
Корреспондент
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Дом футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды ограбили, сообщает gol.dnevnik.hr.

По данным источника, злоумышленники пробрались в его дом в Хорватии со стороны лесного массива и вынесли ценности на сумму порядка 600 тысяч евро.

Полиция Загреба уже проводит расследование. Они считают, что это было спланированное ограбление, так как сигнализация и камеры видеонаблюдения были отключены.

Защитник, контракт которого с «Бешикташем» истек, должен был отправиться в Грецию для заключения соглашения с АЕКом, однако из-за произошедшего трансфер пришлось отложить.

Вида выступал за турецкий клуб с 2018 года, ранее защищал цвета киевского и загребского «Динамо», немецкого «Байера», хорватского «Осиека». В составе сборной Хорватии он стал серебряным призером чемпионата мира-2018.

Источник: https://gol.dnevnik.hr/clanak/rubrika/nogomet/procurili-novi-detalji-provale-u-dom-domagoja-i-ivane-vide---735272.html
Домагой Вида
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