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Сегодня, 10:43

Аршавин высказался о переходе Оздоева в «Фатих Карагюмрюк»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход Магомеда Оздоева в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк».

«Ну, Оздоев — молодец, что могу еще сказать. Поздравляю его с этим трансфером и желаю удачи! Европа — уже хорошо? Главное, чтоб он был доволен», — сказал Аршавин «СЭ».

Оздоев стал игроком «Фатих Карагюмрюк» 28 июля. Срок контракта 29-летнего футболиста с клубом не уточняется.

Главным тренером «Фатих Карагюмрюк» является Андреа Пирло. За команду выступают бывшие игроки ЦСКА Ахмед Муса и Джанер Эркин.

Андрей Аршавин
Магомед Оздоев
Футбол
Фатих Карагюмрюк
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