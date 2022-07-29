Аршавин высказался о переходе Оздоева в «Фатих Карагюмрюк»

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход Магомеда Оздоева в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк».

«Ну, Оздоев — молодец, что могу еще сказать. Поздравляю его с этим трансфером и желаю удачи! Европа — уже хорошо? Главное, чтоб он был доволен», — сказал Аршавин «СЭ».

Оздоев стал игроком «Фатих Карагюмрюк» 28 июля. Срок контракта 29-летнего футболиста с клубом не уточняется.

Главным тренером «Фатих Карагюмрюк» является Андреа Пирло. За команду выступают бывшие игроки ЦСКА Ахмед Муса и Джанер Эркин.