Эмилиано Ригони стал одноклубником Дриусси в команде МЛС

Бывший полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони стал игроком клуба МЛС «Остин», сообщается на официальном сайте команды. Он стал одноклубником аргентинца, игравшего за сине-бело-голубых, нападающего Себастьяна Дриусси.

На данный момент «Остин» занимает второе место в Западной конференции МЛС.

29-летний Ригони перешел в «Остин» из бразильского «Сан-Паулу». По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 3,64 миллиона евро. Контракт рассчитан до лета 2024 года с опцией продления на два года.