Дешам включил в тройку игроков года Бензема и Месси

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам включил в тройку игроков года форвардов национальной команды Килиана Мбаппе и Карима Бензема, а также капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Мбаппе специалист отдал первое место, Бензема он поставил на вторую строчку, Месси отдал третье место.

На церемонии вручения наград The Best лучшим футболистом года был признан Месси. Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал вторым, нападающий французской сборной и «Реала» Карим Бензема стал третьим.

В голосования ФИФА принимали участие капитаны и главные тренеры всех сборных, журналисты и болельщики на сайте организации