«Црвена Звезда» побила рекорд «Реала» по числу домашних матчей без поражений

«Црвена Звезда» в 16-м туре чемпионата Сербии дома обыграла «Младость Лучани» со счетом 3:1.

Команда Барака Бахара не проигрывает на домашнем поле в 122 матчах подряд (с 2017 года). Как сообщает Gracenote Live, «Црвена Звезда» установила новый рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в домашних матчах чемпионата. Ранее это достижение принадлежало «Реалу» (121 матч, 1957-1965).

После 17 туров «Црвена Звезда» занимает первое место в чемпионате Сербии, набрав 43 очка.