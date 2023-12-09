«Арис» на выезде уступил АЕК, Кокорин отыграл 47 минут

«Арис» на выезде проиграл АЕК в матче 14-го тура чемпионата Кипра — 1:2.

За хозяев гол забил Фран Соль, реализовав пенальти. У гостей отличился Слободан Урошевич, а его партнер по команде Кажу забил гол в собственные ворота.

Российский нападающий Александр Кокорин вышел в стартовом составе «Ариса» на матч и был заменен на 47-й минуте игры.

Клуб из Лимасола опустился на 3-е место в турнирной таблице чемпионата (29 очков). У АЕК 23 очка и 6-я позиция.