Чернышов: «Задача «Мохаммедана» — выход в суперлигу Индии»

Главный тренер «Мохаммедана» из Калькутты Андрей Чернышов рассказал о задачах и целях команды.

«Я уже работал в этом клубе недавно, уехал из Индии в декабре. Сейчас «Мохаммедан» — во второй по силе лиги страны, задача на сезон — занять первое место, дающее право попасть в суперлигу. Только одна команда выходит, так что будем бороться за максимальную цель. В нашей лиге играет 13 команд. Каждая встречается с каждой дома и на выезде. Чемпионат начинается в конце октября, потому что сейчас в Индии очень жарко. Заканчивается турнир в апреле. Получается, короткий турнир, но зато нет перерыва», — приводит «РБ Спорт» слова Чернышова.

55-летний российский специалист стал главным тренером индийского клуба в августе этого года, заключив контракт с командой сроком на один год.

Чернышов возглавлял «Спартак» (Москва, Суботица), «Динамо» (Тбилиси, Брянск, Нови-Сад), «Торпедо», «Спарту», «Раднички» и другие клубы. В «Мохаммедане» он работал в сезоне-2021/22.