Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:33

Чернышов назвал размер зарплат футболистов и тренеров в Индии

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Мохаммедана» Андрей Чернышов ответил на вопрос о зарплатах иностранных тренеров и футболистов в индийском футболе.

«Могу сказать, что в Суперлиге зарплаты начинаются от 15 тысяч долларов в месяц. Есть две-три команды, которые обладают серьезным бюджетом и там зарплаты у тренеров-иностранцев порядка 30-40 тысяч долларов. Сопоставимые деньги получают иностранные футболисты. За местных игроков я сказать не могу. В лиге, где мы выступаем в этом сезоне? Разные зарплаты. У иностранцев зарплата от 3 до 10 тысяч долларов», — приводит «Спорт День за Днем» слова Чернышова.

Чернышов возглавил «Мохаммедан» летом 2023 года. Его команда досрочно стала чемпионом I-лиги и получила право выступить в следующем сезоне в Суперлиге.

Источник: Спорт День за Днем
Андрей Чернышов
Футбол
0
Читайте также
Хачанов проиграл Циципасу в четвертьфинале турнира в Монте-Карло
12 апреля в Москве прошло шоу Этери Тутберидзе
Боевики 25-й бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен ВС России
Потерявшиеся 13 млн евро, ошибка любимчика Абаскаля в день рождения тренера. Что случилось в матче «Сочи» - «Спартак»
Средственные действия: на что шел бюджет Орска вместо обслуживания дамбы
Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot
Популярное видео
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ЛАСКе заинтересованы в российских футболистах

Чернышов: «Конечно, уровень жизни в России выше, чем в Индии»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости