Чернышов назвал размер зарплат футболистов и тренеров в Индии

Главный тренер «Мохаммедана» Андрей Чернышов ответил на вопрос о зарплатах иностранных тренеров и футболистов в индийском футболе.

«Могу сказать, что в Суперлиге зарплаты начинаются от 15 тысяч долларов в месяц. Есть две-три команды, которые обладают серьезным бюджетом и там зарплаты у тренеров-иностранцев порядка 30-40 тысяч долларов. Сопоставимые деньги получают иностранные футболисты. За местных игроков я сказать не могу. В лиге, где мы выступаем в этом сезоне? Разные зарплаты. У иностранцев зарплата от 3 до 10 тысяч долларов», — приводит «Спорт День за Днем» слова Чернышова.

Чернышов возглавил «Мохаммедан» летом 2023 года. Его команда досрочно стала чемпионом I-лиги и получила право выступить в следующем сезоне в Суперлиге.