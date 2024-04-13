В ЛАСКе заинтересованы в российских футболистах

Спортивный директор ЛАСКа Радован Вуянович поделился мнением об интересе к российским игрокам.

«Есть много молодых хороших игроков, но мне нравятся Данил Хлусевич — левый защитник из московского «Спартака», Сергей Волков — правый защитник «Краснодара», Сергей Пиняев — вингер из «Локомотива». Помимо них уже есть много игроков из России, выступающих в Европе, те же Головин, Миранчук, Захарян. Конечно, многие другие могли бы поехать в Европу, например, вратарь «Краснодара» Сафонов, — приводит слова Вуяновича «РБ Спорт».

ЛАСК занимает третье место в турнирной таблцие чемпионата Австрии, имея в активе 24 очка.