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Сегодня, 13:56

В ЛАСКе заинтересованы в российских футболистах

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный директор ЛАСКа Радован Вуянович поделился мнением об интересе к российским игрокам.

«Есть много молодых хороших игроков, но мне нравятся Данил Хлусевич — левый защитник из московского «Спартака», Сергей Волков — правый защитник «Краснодара», Сергей Пиняев — вингер из «Локомотива». Помимо них уже есть много игроков из России, выступающих в Европе, те же Головин, Миранчук, Захарян. Конечно, многие другие могли бы поехать в Европу, например, вратарь «Краснодара» Сафонов, — приводит слова Вуяновича «РБ Спорт».

ЛАСК занимает третье место в турнирной таблцие чемпионата Австрии, имея в активе 24 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-laska-vuyanovich-nam-by-prigodilis-hlusevich-volkov-pinyaev/
ФК ЛАСК
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