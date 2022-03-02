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Сегодня, 07:23

Черчесов прокомментировал выход «Ференцвароша» в полуфинал Кубка Венгрии

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги четвертьфинального матча Кубка Венгрии против «Гонведа» 1:0.

«Мы знали, что в гостях у «Гонведа» нам будет непросто. В первом тайме мы играли хорошо, возможно, могли бы создать больше опасных моментов, но после 1:0 игра немного успокоилась. Я очень рад двигаться дальше, спасибо болельщикам за то, что в этот раз снова с нами», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

Автором единственного мяча в матче стал нападающий Токмак Нгуэн.

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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«Ференцварош» Черчесова вышел в полуфинал Кубка Венгрии
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