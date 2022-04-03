Главный тренер «Ференцварош» Станислав Черчесов прокомментировал ничью в матче 26-го тура чемпионата Венгрии против «Академия Пушкаша» (2:2). По его словам, нельзя было упускать преимущество в два мяча.

«В целом я не очень доволен, так как мы вели со счетом 2:0 и не смогли победить, — приводит слова Черчесова сайт «Ференцвароша». — Конечно, надо отдать должное сопернику, потому что они прекрасно сыграли во второй половине второго тайма. Это не случайность, что они на втором месте в таблице.

Желание было у обеих команд, но были и ошибки, которые можно объяснить международной паузой. Было непросто определить стартовый состав, потому что Винго и Ботка были недоступны для нас, однако Бешич хорошо выполнил свою работу и хорошо сыграл.

Футбол уникальный спорт, в котором можно вести со счетом 2:0 и думать, что этого достаточно, однако, как показала сегодняшняя игра, это далеко не так. К сожалению, мы потеряли концентрацию после второго мяча. Соперник почуствовал это и смог забить дважды. Надо извлечь урок из этой встречи и найти баланс в нашей собственной игре.

Счет закономерен, но очень расстраивает , что мы не смогли победить, имея преимущство в два гола".