Чемпионат Польши планируют возобновить 31 мая матчами без зрителей

В Польше планируют возобновить чемпионат стран 31 мая. Об этом сообщил президент футбольного союза страны Збигнев Бонек. Матчи, вероятнее всего, пройдут без зрителей. Сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

— Сезон, хоть и почти наверняка без болельщиков, должен быть возобновлен 31 мая, — цитирует Бонека Onet Sport. — У нас есть 40 дней, чтобы начать соревнования, и мы должны сделать все, чтобы они начались. У нас есть больше месяца на подготовку. Примерно 10 мая, согласно протоколу, команды возобновят тренировки, а 27 мая пройдут перенесенные матчи Кубка Польши. Спорт также является частью экономики, и мы должны сделать все возможное, чтобы этот вид спорта, вернулся как можно скорее. Нужно вновь начать играть, чтобы показать, что польский футбол жив.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 503 412 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 171 809 человек, выздоровело — 659 462.

По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.