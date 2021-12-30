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Бывший защитник «Урала» Ароян признан лучшим футболистом Армении в 2021 году

10:10

Защитник «Кадиса» Вараздат Ароян признан лучшим игроком Армении в 2021 году, сообщает сайт Федерации футбола Армении.

29-летний защитник, известный по выступлениям за «Урал» и «Тамбов», набрал 92 очка, опередив в голосовании полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна (62).

Третье место в голосовании занял хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян (60 баллов).

В опросе участвовали тренеры и капитаны команд армянской премьер-лиги, а также спортивные журналисты.

Дополнительная информация:

https://www.ffa.am/hy/1640601766

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Карен Саркисян все материалы автора

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