Бывший защитник «Урала» Ароян признан лучшим футболистом Армении в 2021 году
10:10
Защитник «Кадиса» Вараздат Ароян признан лучшим игроком Армении в 2021 году, сообщает сайт Федерации футбола Армении.
29-летний защитник, известный по выступлениям за «Урал» и «Тамбов», набрал 92 очка, опередив в голосовании полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна (62).
Третье место в голосовании занял хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян (60 баллов).
В опросе участвовали тренеры и капитаны команд армянской премьер-лиги, а также спортивные журналисты.
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