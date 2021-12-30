Футболистов сборной Китая обязали свести татуировки
10:28
Министерство спорта Китая обязало футболистов национальной команды свести татуировки, сообщает Mathrubhumi.com.
«Членам основной сборной Китая и команды до 23 лет советуется свести татуировки, — говорится в заявлении. — В особых случаях татуировки должны быть прикрыты во время тренировок и игр».
При этом в команды до 20 лет и младше запрещено вызывать игроков с татуировками.
Напомним, что с 2018 года китайские футболисты обязаны закрывать татуировки длинным рукавом во время матчей.
Дополнительная информация:
https://english.mathrubhumi.com/sports/football/remove-your-tattoos-beijing-tells-chinese-football-players-china-sport-football-culture-tattoo-ban-1.6314544
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