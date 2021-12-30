Футболистов сборной Китая обязали свести татуировки

Министерство спорта Китая обязало футболистов национальной команды свести татуировки, сообщает Mathrubhumi.com.

«Членам основной сборной Китая и команды до 23 лет советуется свести татуировки, — говорится в заявлении. — В особых случаях татуировки должны быть прикрыты во время тренировок и игр».

При этом в команды до 20 лет и младше запрещено вызывать игроков с татуировками.

Напомним, что с 2018 года китайские футболисты обязаны закрывать татуировки длинным рукавом во время матчей.