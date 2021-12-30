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«Спортинг» обыграл «Портимоненси», Паулинью сделал хет-трик

02:02
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«Спортинг» победил «Портимоненси» (3:2) в матче 16-го тура чемпионата Португалии.

Хет-трик в составе победителей сделал Паулинью. Гости забили благодаря автоголу Матеу Рейса. В концовке также отличился Лукас Поссиньолу. С 58-й минуты они играли в меньшинстве после удаления Педру Са.

«Спортинг» набрал 44 очка и на данный момент занимает первое место. У «Портимоненси» 24 очка и шестая позиция.

Португалия. Премьер-лига. 16-й тур
29 дек, 00:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
3:2
Портимоненси

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Евгений Петров все материалы автора

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