«Спортинг» обыграл «Портимоненси», Паулинью сделал хет-трик

«Спортинг» победил «Портимоненси» (3:2) в матче 16-го тура чемпионата Португалии.

Хет-трик в составе победителей сделал Паулинью. Гости забили благодаря автоголу Матеу Рейса. В концовке также отличился Лукас Поссиньолу. С 58-й минуты они играли в меньшинстве после удаления Педру Са.

«Спортинг» набрал 44 очка и на данный момент занимает первое место. У «Портимоненси» 24 очка и шестая позиция.