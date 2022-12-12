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12 декабря, 11:00

Дюрица: «В Италии знали, кого покупают. Не думаю, что в «Фиорентине» смотрели игру Кокорина только в YouTube»

Дюрица объяснил, почему у Кокорина не получилось в «Фиорентине»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица в интервью «СЭ» объяснил, почему нападающий Александр Кокорин не смог заиграть в «Фиорентине».

«Кокорин — хороший парень. Да, у него и Мамаева были проблемы, когда случилась эта ситуация. В Италии тоже знали, кого покупают. Не думаю, что в «Фиорентине» смотрели его игру только в YouTube. Не знаю, почему у него не получилось. Он имел не так много шансов. У Кокорина есть потенциал. Но, может, в клубе не знали, как его использовать. Он особенный игрок со своим характером. Не говорю, что, если у него не получается, он будет кусать локти, но, может, он падал духом. Для него было непростое время. По поводу того, что его критиковали, фанаты бывают разные. Кокорин молодец, что переехал на Кипр. С него спало напряжение. Сейчас он получает удовольствие от футбола. Может, обстановка ему там больше нравится. У футболистов, как в жизни, бывают как хорошие времена, так и плохие. Одни двери закрываются, другие открываются. Конечно, у него не такая зарплата, как была в Италии или в России, но зато Александр наслаждается футболом», — сказал Дюрица «СЭ».

31-летний нападающий «Фиорентины» выступает за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. За кипрский клуб он провел 10 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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24%

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1.88
Александр Кокорин
Ян Дюрица
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
1
5
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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