Дюрица: «В Италии знали, кого покупают. Не думаю, что в «Фиорентине» смотрели игру Кокорина только в YouTube»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица в интервью «СЭ» объяснил, почему нападающий Александр Кокорин не смог заиграть в «Фиорентине».

«Кокорин — хороший парень. Да, у него и Мамаева были проблемы, когда случилась эта ситуация. В Италии тоже знали, кого покупают. Не думаю, что в «Фиорентине» смотрели его игру только в YouTube. Не знаю, почему у него не получилось. Он имел не так много шансов. У Кокорина есть потенциал. Но, может, в клубе не знали, как его использовать. Он особенный игрок со своим характером. Не говорю, что, если у него не получается, он будет кусать локти, но, может, он падал духом. Для него было непростое время. По поводу того, что его критиковали, фанаты бывают разные. Кокорин молодец, что переехал на Кипр. С него спало напряжение. Сейчас он получает удовольствие от футбола. Может, обстановка ему там больше нравится. У футболистов, как в жизни, бывают как хорошие времена, так и плохие. Одни двери закрываются, другие открываются. Конечно, у него не такая зарплата, как была в Италии или в России, но зато Александр наслаждается футболом», — сказал Дюрица «СЭ».

31-летний нападающий «Фиорентины» выступает за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. За кипрский клуб он провел 10 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.